Caputto y triunfo ante Universitario: "Es un gran resultado, pero esto sigue"

Futbol, Coquimbo Unido vs Nacional. Fase de Grupos, Copa Libertadores 2026. El entrenador de Coquimbo Unido Hernan Caputto es fotografiado durante un partido del grupo B de la copa libertadores disputado en el estadio Francisco Sanchez Rumoroso en - ALEJANDRO PIZARRO/PHOTOSPORT

Santiago 15 Abr. (ATON) -

El técnico de Coquimbo Unido resaltó la gran victoria como visita ante el cuadro peruano por Copa Libertadores, aunque puso mesura.

Gran manera de Coquimbo de conseguir su primer triunfo en esta Copa Libertadores 2026. El cuadro "pirata" derrotó por 2-0 como visita a Universitario de Perú en Lima, por la segunda fecha de la fase grupal del torneo continental.

Luego de la tremenda victoria, el técnico del conjunto aurinegro, Hernán Caputto, resaltó el resultado, aunque puso mesura.

"Estamos contentos, a priori es difícil hacer un análisis tan profundo. Golpeamos en los momentos justos, a veces se da y otras no. El más fuerte fue en el segundo tiempo, ese fue duro y nos generó una mejor organización", expresó el adiestrador en conferencia de prensa.

"Después intentamos poner tres volantes, porque sentimos que nos tenían la pelota en el medio, entonces era importante sostener eso y sabíamos que íbamos a tener alguna contra", añadió el adiestrador del elenco nortino.

Por último, Caputto elogió a sus pupilos: "Se fueron desgastando algunos jugadores que es normal. Como siempre, los que entran son una solución, eso habla del equipo, de las ganas y el hambre".