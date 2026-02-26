Carabalí y hazaña de O'Higgins en la Libertadores: "El esfuerzo fue notable"

Futbol, Huachipato vs O’higgins Decimosexta fecha, campeonato Nacional 2025. El jugador de O’higgins Omar Carabali es fotografiado durante el partido de primera division contra Huachipato disputado en el estadio CAP de Talcahuano, - EDUARDO FORTES/PHOTOSPORT

Santiago 26 Feb. (ATON) -

El portero fue el héroe de un cuadro celeste que eliminó a Bahía en Brasil mediante lanzamientos penales para avanzar a la tercera y última fase previa del torneo continental.

Una verdadera hazaña fue la que consiguió O'Higgins en Brasil. El cuadro celeste cayó por 2-1 frente a Bahía en el tiempo reglamentario, pero gracias a su victoria por 1-0 en la ida de Rancagua, la llave se tuvo que definir mediante lanzamientos penales, donde el elenco nacional se impuso por 4-3 para avanzar a la tercera y última fase previa del torneo continental.

El héroe del Capo de Provincia fue el portero Omar Carabalí, quien atajó dos lanzamientos en la tanda ante el elenco brasileño.

Tras el cotejo, el golero manifestó toda su felicidad por dejar al club a un paso de meterse en la fase de grupos del certamen internacional.

"Quiero agradecer a mis compañeros, el esfuerzo, la dedicación, lo dejaron todo. Estábamos cansados, jugamos partidos seguidos, veníamos de jugar hace tres días, el esfuerzo fue notable de todos, del cuerpo técnico, de los jugadores, de todos. Estamos contentos", expresó el meta a la transmisión oficial.

Luego, destacó el apoyo de los hinchas de O'Higgins, quienes llegaron en gran número a Brasil: "Ayer fueron al hotel, están locos. Viajaron no sé cuántos kilómetros a apoyarnos. Confiaron en el proceso, en el grupo, en el equipo, estamos demasiado contentos por esto".

Consignar que ahora el cuadro celeste espera al ganador de la llave entre Deportes Tolima de Colombia y Deportivo Táchira de Venezuela, cruce que se definirá este jueves y en la ida se impuso el equipo cafetalero por 1-0.