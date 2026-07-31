Carabalí: "Peleamos hasta el último ante Boca, nos vamos con la frente en alto"

Futbol, O’Higgins vs Boca Juniors, Playoff Octavos, Conmebol Sudamericana 2026 El jugador de O’Higgins Omar Carabali es fotografiado durante el partido de Playoff Octavos de CONMEBOL Sudamericana contra Boca Juniors disputado en el estadio Codelco El - JORGE LOYOLA/PHOTOSPORT

Santiago 31 Jul. (ATON) -

El portero de O'Higgins manifestó su tristeza por la eliminación en la Copa Sudamericana, pero valoró el esfuerzo realizado junto a sus compañeros tras estar cerca de derribar al conjunto xeneize.

O'Higgins se despidió de la Copa Sudamericana 2026 de manera dolorosa. El cuadro celeste derrotó a Boca Juniors por 1-0 en el estadio El Teniente de Rancagua, por lo que forzó los lanzamientos penales. Sin embargo, en la tanda cayó por 4-3 ante los xeneizes.

Una de las figuras del conjunto rancagüino fue el portero Omar Carabalí, quien tras la ventaja del local tuvo al menos dos atajadas sensacionales para mantener con vida a su equipo.

Tras el cotejo, el golero valoró el esfuerzo realizado junto a sus compañeros después de estar cerca de derribar al poderoso elenco argentino.

"Fue un partido complicado, sabíamos que ellos eran un rival fuerte y teníamos que hacerles un gol y a partir de ahí tratar de darlo vuelta. Partido complicadísimo, pero tratamos de hacer lo posible para sacarlo adelante", expresó el meta en ESPN.

"Me voy orgulloso de los jugadores, del cuerpo técnico, de los suplentes. Lo dimos todo, peleamos hasta el último; nos tocó un rival complicadísimo en el papel y la verdad es que nos vamos con la frente en alto", concluyó.