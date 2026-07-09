Carlos Palacios jugó su primer partido del año con Boca tras su lesión

Futbol, Chile vs Brasil. Eliminatorias para Catar 2022. El jugador de la seleccion chilena Carlos Palacios es fotografiado durante el partido de clasificacion al mundial de Catar 2022 contra Brasil disputado en el estadio Monumental de Santiago, - ANDRES PINA/PHOTOSPORT
Santiago 9 Jul. (ATON) -
El delantero chileno, quien se perdió todo el primer semestre por una dolencia en la rodilla derecha, ingresó a los 67 minutos en el triunfo ante Athletico Paranaense en un amistoso de intertemporada.
Hasta que Carlos Palacios pudo disputar su primer partido del año en Boca Juniors. Después de ser baja todo el primer semestre por una rebelde lesión, el delantero chileno vio acción en el triunfo del cuadro xeneize por 1-0 frente a Atlético Paranaense en un amistoso de intertemporada.
El atacante nacional ingresó a los 67 minutos de partido, cuando reemplazó a Santiago Ascacibar y dejó atrás largos meses de ausencia por una sinovitis en la rodilla derecha sufrida en enero, que después le obligó a someterse a una operación a mediados de febrero.
En tanto, su compatriota Williams Alarcón también sumó minutos en el conjunto boquense al ingresar al campo a los 57 minutos.
Consignar que Boca Juniors se impuso gracias al solitario tanto de Lautaro Blanco a los 27', mientras que Paranaense terminó el cotejo con diez hombres por la expulsión del arquero Aderbar Santos a los 59' por golpear a Leonel Flores.