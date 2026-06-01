Carlos Palacios no se cierra a un posible regreso a Colo Colo

Chile.- Bryan Carrasco abordó el irregular semestre que ha tenido Palestino - FELIPE ZANCA/PHOTOSPORT

Santiago 1 Jun. (ATON) -

En medio de las especulaciones que han surgido sobre su continuidad en Boca Juniors, el volante nacional dejó la puerta abierta para un eventual retorno al cuadro popular.

Luego de un semestre completo sin poder jugar en Boca Juniors debido a una rebelde lesión, el mediocampista nacional Carlos Palacios volvió al país en medio de un mar de rumores sobre su futuro.

Es que su irregular desempeño, sumado a sus problemas físicos, han hecho que en la prensa argentina se especule con que el elenco xeneize lo tendría entre sus prescindibles para segundo semestre.

A raíz de esta situación, se ha instalado la idea de su eventual retorno a Colo Colo, cuadro donde brilló entre 2023 y 2024 antes de dar el salto al club auriazul. Un escenario que el propio volante abordó.

"Siempre dije cuando me fui que en algún momento iba a volver, si se tiene que dar ahora, se va a dar y si no más adelante. Pero de que voy a volver en algún momento, voy a volver", dijo el futbolista de 25 años en conversación con Daniel Arrieta, periodista de TNT Sports, en su llegada al Aeropuerto de Santiago.

De todas maneras, la "Joya" aseguró que la decisión pasa primero por el técnico albo Fernando Ortiz. "Depende de él, del club. No sé qué es lo que quieren y si me quieren, en realidad no tengo idea", puntualizó.

Por último, Palacios sostuvo que "tengo contrato con Boca, pero no sé qué va a pasar conmigo, así que bueno, ahí siempre las puertas van a estar abiertas para todos".