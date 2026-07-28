Carlos Palacios se recuperó y sería opción en Boca para revancha ante O'Higgins

Archivo - Chile.- Palacios y Alarcón tienen último apretón con Boca antes de recibir a O'Higgins - ANDRES PINA/PHOTOSPORT - Archivo

Santiago 28 Jul. (ATON) -

El chileno dejó atrás los problemas musculares y volvió a trabajar con normalidad durante los entrenamientos del lunes del cuadro xeneize. Con esto, estaría disponible para el partido en Rancagua, por la vuelta de los playoffs de la Copa Sudamericana.

Carlos Palacios se perdió el partido donde Boca Juniors derrotó por 1-0 a O'Higgins en La Bombonera, por la ida de los playoffs de la Copa Sudamericana, debido a molestias musculares de última hora.

Sin embargo, el futbolista chileno ya se recuperó y estará disponible para el encuentro de vuelta que se disputará en el estadio El Teniente de Rancagua.

Es que el ex Unión Española y Colo Colo volvió a trabajar con normalidad durante los entrenamientos de este lunes del cuadro xeneize, por lo que podrá ser parte de la convocatoria del técnico Rodolfo Arruabarrena.

Eso sí, es poco probable que el delantero nacional sea considerado como titular, aunque podría ser alternativa en el banco de suplentes.

Consignar que la revancha entre O'Higgins y Boca Juniors está programada para las 20:30 horas de este jueves 30 de julio en el estadio El Teniente de Rancagua.