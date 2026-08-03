Carlos Palacios será investigado por fiscalía tras operativo antidrogas

Archivo - Chile.- Aseguran que Palacios se volvió a lesionar y se perderá duelo ante O'Higgins - ANDRES PINA/PHOTOSPORT - Archivo

Santiago 3 Ago. (ATON) -

El suegro del futbolista chileno fue detenido tras un procedimiento donde se incautaron 75 kilos de pasta base y clorhidrato de cocaína. Desde la Fiscalía SAC Metropolitana Sur aseguraron que ahora se deberá establecer si existe alguna vinculación de la "Joya" con este ilícito.

Carlos Palacios no lo está pasando bien, pues cuando parecía dejar atrás las lesiones volvió a ser baja en Boca Juniors por problemas físicos que le obligaron a perderse la llave ante O'Higgins por los playoffs de la Copa Sudamericana.

Pero el futbolista chileno también está complicado fuera de la cancha. Es que en las últimas horas se dio a conocer que su suegro fue detenido en la comuna de Peñaflor durante un operativo antidrogas que permitió incautar 75 kilos de pasta base y clorhidrato de cocaína.

De acuerdo a los antecedentes que entregó el Ministerio Público, el imputado llegó a un inmueble de La Florida para descargar la droga y en la propiedad se encontraron dos pistolas marca Glock.

El jefe de la Fiscalía SAC Metropolitana Sur, Alex Cortés, sostuvo: "El suegro de este jugador era uno de los blancos principales que estaba siendo investigado. Esta es una investigación que ya tenía larga data, en donde incluso ya se había incautado droga con anterioridad".

Además, Cortés añadió: "La investigación continúa y se deberá establecer si efectivamente existe alguna vinculación de este futbolista con la investigación por el delito de tráfico de drogas".

En tanto, la vivienda de La Florida, en la cual se encontró la droga y las armas, no sería propiedad del ex Colo Colo, y estaría arrendada: "Es un inmueble que se le vincula cuando él se encuentra en Chile de paso, en el último tiempo, por lo menos".