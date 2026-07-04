Carlos Palacios y un triunfal regreso a Boca juniors

Archivo - Chile.- Aseguran que nuevo DT de Boca confía en "recuperar" a Carlos Palacios - ANDRES PINA/PHOTOSPORT - Archivo

Santiago 4 Jul. (ATON) -

El delantero junto a Williams Alarcón toman parte de la pretemporada de los Xeneizes

Carlos Palacios, luego de una lesión en su rodilla derecha, que lo llevó incluso al quirófano, no pudo ser parte de Boca Juniors gran parte del primer semestre, donde quedaron eliminados de la Copa Libertadores y tendrán que enfrentar la Sudamericana como premio de consuelo.

El equipo más popular de Argentina tiene como nuevo entrenador para la segunda mitad del año a Rodolfo Arruabarrena, con quien pretenden volver a dar alguna vuelta olímpica y para lo cual están trabajando de lleno en la pretemporada.

En el marco de esta preparación jugaron un par de encuentros amistosos con Defensa y Justicia en su predio de entrenamientos. En estos pleitos igualaron uno y vencieron en el otro.

Fue justamente en el choque que ganaron por 1-0 donde Carlos Palacios actuó como titular, marcando su regreso a las canchas, y la anotación de los xeneizes corrió por parte de Miguel Merentiel.

En el otro partido, que finalizó 1-1, alineó en el mediocampo a Williams Alarcón, que también busca convencer al "Vasco" Arruabarrena y ganar un puesto en el once titular.

El próximo desafío será un nuevo amistoso que se disputará este miércoles 8 de julio en la ciudad de Salta frente a Atlético Paranaense, mientras que en la Copa Sudamericana se estrenará el jueves 23 del presente mes como local ante O'Higgins de Rancagua.