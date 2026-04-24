Casa de estudios y la salida de Michael Clark de la U: "Es una buena noticia"

Archivo - Santiago, 25 de abril 2024 Se realiza la Junta de accionistas 2024 de Azul Azul en el CDA. Jonnathan Oyarzun/Photosport - JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE - Archivo

Santiago 24 Abr. (ATON) -

Pablo Ruiz-Tagle, decano de la Facultad de Derecho y candidato a la rectoría de la Casa de Bello, celebró la renuncia del directivo a la presidencia de Azul Azul.

Una verdadera bomba hubo el jueves en Universidad de Chile. Michael Clark, a través de una sentida carta publicada por el club, anunció sorpresivamente su renuncia a la presidencia de Azul Azul, concesionaria que administra a los laicos y a la que arribó en 2021.

La noticia generó diversas reacciones y en la casa de estudios tampoco quedaron indiferentes. En ese sentido, Pablo Ruiz-Tagle, decano de la Facultad de Derecho y candidato a la rectoría de la Casa de Bello, celebró la salida del timonel, considerando que él fue uno de los más críticos sobre la permanencia de Clark.

"La renuncia del señor Michael Clark a la presidencia y el directorio de Azul Azul es una buena noticia y significa que él dedicará sus esfuerzos a su defensa judicial en todas las causas que se han impetrado en su contra, sin mezclar sus intereses con los del club", expresó el abogado en conversación con La Tercera.

Eso sí, el jurista criticó que el ahora ex mandamás no hiciera referencia en su carta de salida sus problemas con la Comisión de Mercado Financiero: "Simplemente se refiere a situaciones que tienen que ver con los resultados deportivos del club y a algunas otras medidas".

Sobre el futuro, Ruiz-Tagle sostuvo: "Ojalá los directores que mantienen su presencia en Azul Azul sepan distanciar sus intereses y participación en la actuación del señor Clark y puedan concentrarse en las tareas propias de esta organización, en la defensa de los intereses deportivos del club".