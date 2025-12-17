"Es casi imposible volver a la U, pero nunca le cierro la puerta a nadie"

Chile.- "Pase lo que pase, el 2026 estaré vistiendo la camiseta de Deportes Concepción" - MARCO VAZQUEZ/PHOTOSPORT

Santiago 17 Dic. (ATON) -

Joaquín Larrivey, figura en el ascenso de Deportes Concepción a Primera División, se refirió a la opción de retornar a los azules, pero aclaró que está feliz en el cuadro penquista.

Joaquín Larrivey demostró que a pesar de sus 41 años, sigue más vigente que nunca. El delantero argentino fue la gran figura de Deportes Concepción en su ascenso a la Primera División del fútbol chileno.

Por eso, algunos hinchas de Universidad de Chile lo han postulado para regresar al cuadro azul, donde también destacó. Sin embargo, el trasandino frenó la ilusión de los fanáticos, al asegurar que su retorno a la U es algo que ya no se dará.

"No, difícil, es casi imposible, estoy muy bien en Deportes Concepción, tampoco me han llamado", reconoció en la despedida de Walter Montillo.

"Nunca le cierro la puerta a nadie, menos en un equipo como la U que viví cosas lindas. Pero hoy estoy centrado y feliz en Concepción, donde me siento muy valorado por el hincha, por los dirigentes y compañeros, pero no pienso en otra cosa que Concepción", añadió.

Por último, Larrivey agregó: "Después de 20 años remándola, enfrentar a la U generará motivación".