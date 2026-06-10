Caso Sartor: Fiscalía investiga dos transacciones entre Huachipato y la U

Futbol, Union La Calera vs Universidad de Chile. Fecha 17, Liga de Primera 2025. El jugador de Universidad de Chile Ignacio Tapia es fotografiado durante un partido de primera division contra Union La Calera disputado en el estadio Nicolas Chahuan de La - ANDRES PINA/PHOTOSPORT

Santiago 10 Jun. (ATON) -

El Ministerio Público tiene por objetivo determinar si los traspasos de Gabriel Castellón e Ignacio Tapia generaron perjuicio económico a Azul Azul, concesionaria que administra al cuadro laico.

El Caso Sartor escribió un nuevo capítulo que pone nuevamente el foco en Azul Azul, concesionaria que administra a universidad de Chile, luego que se revelara que el Ministerio Público está indagando un par de fichajes que llegaron al cuadro laico.

Así lo dio a conocer Reportajes T13, que reveló que Fiscalía revisa los traspasos del portero Gabriel Castellón y del defensa Ignacio Tapia, dos futbolistas que pertenecían a Huachipato, con el objetivo de esclarecer si estas transacciones generaron perjuicio en las arcas del elenco universitario.

Tapia, quien salió del club tras el término de la temporada 2025, fichó por el Romántico Viajero en 2022 a cambio de 900 mil dólares por el 50% de su carta. No obstante, según los antecedentes recopilados, el zaguero había sido ofrecido a la U por apenas 400 mil de la divisa estadounidense por la totalidad de sus derechos económicos.

En el caso del guardameta, de acuerdo a la declaración del ex director de Azul Azul, Juan Pablo Pavez, se habría pagado 1,1 millones de dólares por la mitad de su ficha, aun cuando públicamente se informó que solo se habían desembolsado 412 mil de la moneda norteamericana.

En concreto, el ente persecutor quiere determinar si estas operaciones entre acereros y estudiantiles favorecieron a personas involucradas en la administración de la sociedad anónima del conjunto azul, apuntando al ex controlador de Huachipato, Victoriano Cerda, quien se sospecha tendría participación en la propiedad de la U.

A raíz de esto, cuando la Policía de Investigaciones (PDI) allanó el Centro Deportivo Azul no solo se buscó información asociada a las acciones del Grupo Sartor, sino también contratos de jugadores y documentos sobre las transferencias.