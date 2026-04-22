Castellón sobre árbitros previo a clásico con UC: "Para unos sí y para otros no"

Futbol, Audax Italiano vs Universidad de Chile Fase de grupos, Copa de la Liga 2026. El jugador de Universidad de Chile Gabriel Castellon es fotografiado durante el partido de copa de la liga por el grupo D contra Audax Italiano disputado en el estadio - JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

Santiago 22 Abr. (ATON) -

El portero de Universidad de Chile anticipó el derbi contra los cruzados que se disputará este sábado en el Estadio Nacional.

En Universidad de Chile ya tienen el foco puesto en el clásico universitario de este sábado frente a Católica en el Estadio Nacional, por la 11° fecha del Campeonato Nacional 2026.

Este miércoles el portero Gabriel Castellón anticipó el derbi ante los cruzados, partido al que los azules llegan con dos cotejos consecutivos sin poder festejar.

"El grupo siempre está con la disposición de querer mejorar. Sabemos de lo duro que fue la derrota en Chillán, también el partido del fin de semana. Creo que tampoco fue un mal partido. Estamos llegando y haciendo daño, pero no se está concretando con goles. Estamos trabajando en eso, en poder afinar esos detalles y tirar los partidos a favor de nosotros , comenzó diciendo el golero en conferencia de prensa.

Sobre el juego de la UC, sostuvo: "Es un equipo duro, fue a ganar a Brasil, el otro día perdió. Tiene jugadores que son determinantes y es un equipo que mete mucha intensidad. Los balones detenidos siempre van a marcar la diferencia en los partidos y hay que trabajarlos como si fuera la última jugada del partido. Creo que en eso tenemos que seguir apretando los dientes para que después en los partidos no nos pase".

En cuanto al estado de Charles Aránguiz y Eduardo Vargas, que están en duda ante el conjunto de la franja, comentó: "Están haciendo todo lo posible para poder estar a disposición, hemos visto cómo están tratando de mejorar. Lamentablemente, las molestias que han tenido se tienen que ir viendo día a día. Son los encargados del área física y el área médica los que tienen que ir tomando las decisiones, porque va a depender de cómo se vayan sintiendo. Siempre va a ser bueno contar con ellos, porque son grandes jugadores".

También, el meta fue consultado por el arbitraje, el cual ha sido polémico para los laicos y que vuelve a ser tema porque el juez del clásico será Diego Flores, con quien les anularon un gol de Aránguiz contra Palestino. En ese sentido, respondió: "No sé si otra vara, pero lamentablemente han errado mucho en las decisiones. Tratan de ser objetivos, pero son muy distintos en los partidos. Idealmente para nosotros es que se hable de fútbol y no de polémicas o de los árbitros, pero lo único que nos queda que la objetividad sea pareja para todos y no para un equipo si y otros no. Nosotros nos enfocamos en el partido, de lo que tenemos que mejorar y creo que lo de los árbitros ya se ha hablado mucho y queda a la vista sus criterios".

Por último, Castellón se refirió al duelo que tendrá con el goleador de la UC, Fernando Zampedri: "Ojalá no salga yo en nada, porque eso significa que el equipo está haciendo bien el funcionamiento y no nos están llegando al arco. Ojalá no tenga atajadas, pero porque defensivamente el equipo anda muy bien. Sabemos que Fernando es un goleador, ha hecho muchos goles, entonces trataremos de no darle ningún margen de que pueda tener alguna oportunidad para volver a convertir".