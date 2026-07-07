Castigan a Limache con prohibición de fichar en el actual mercado de pases

Futbol, Deportes Concepcion vs Deportes Limache Decimoquinta fecha, campeonato Nacional 2026. El jugador de Deportes Limache Axel Alfonzo es fotografiado durante el partido de primera division contra Deportes Concepcion disputado en el estadio Ester Roa - EDUARDO FORTES/PHOTOSPORT

Santiago 8 Jul. (ATON) -

La contundente sanción del Tribunal de Disciplina de la ANFP se sustenta en que el cuadro cervecero habría incumplido las reglas de Fair Play Financiero.

Una pésima noticia recibió esta tarde Deportes Limache luego de que el Tribunal de Disciplina de la ANFP castigara al cuadro rojinegro con la prohibición de inscribir jugadores en el presente mercado de pases.

El castigo emanado desde la Primera Sala del organismo se sustentó en una denuncia presentada por la Unidad de Control Financiero, entidad que consignó que el Tomate Mecánico habría vulnerado las normas de Fair Play Financiero concernientes a las pérdidas de resultado y gasto de los clubes del fútbol chileno durante las últimas tres temporadas.

De acuerdo al informe elaborado por la UCF, los cerveceros excedieron en un 14,1% el monto máximo permitido que cada elenco puede utilizar de sus ganancias para el financiamiento de su plantilla, el cual se traduce en un 70% de sus ingresos totales.

El combinado de la Región de Valparaíso puede apelar a la sanción para evitar quedarse sin incorporaciones en una ventana que asomaba como fundamental para el repunte del equipo en la Liga de Primera.