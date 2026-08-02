Castillo lideró la reacción de O'Higgins en un agónico triunfo sobre La Serena

Futbol, Deportes La Serena vs O’higgins. Fecha 17, Liga de primera 2026. El jugador de Deportes La Serena Gonzalo Escalante controla el balon durante un partido de la liga de primera contra O’higgins disputado en el estadio La Portada en La Serena, - ALEJANDRO PIZARRO/PHOTOSPORT

Santiago 2 Ago. (ATON) -

Pese a no participar mucho del juego, el atacante celeste estuvo atento en las pocas ocasiones que tuvo para anotar el doblete de la remontada del Capo de Provincia sobre un elenco papayero que se estancó peligrosamente en la parte baja de la tabla.

O'Higgins dejó atrás rápidamente el trago amargo de mitad de semana y con una soberbia actuación del delantero Arnaldo Castillo venció por 2-1 a Deportes La Serena en el estadio La Portada, en el marco de la fecha 17 de la Liga de Primera.

Mientras los papayeros llegaban al duelo con el impulso anímico que significó el empate ante Universidad Católica. el Capo de Provincia venía del duro golpe de su eliminación en playoffs de Copa Sudamericana ante Boca Juniors, encuentro que además fue el último que disputaron dos de sus grandes figuras, Francisco González y Martín Sarrafiore, quienes partieron al fútbol mexicano.

A pesar de esto y que el local estuvo a nada de abrir la cuenta en un cabezazo de Lucas Alarcón que dio en el travesaño (8'), la visita no se quedó atrás y contó con un par de chances para haber abierto la cuenta, pero ni Bastián Yáñez (16') ni Cristián Morales (17') estuvieron finos.

Sin embargo, los rancagüinos recibieron un baldazo de agua fría en el minuto 21, cuando tras una serie de pases en campo contrario, Felipe Chamorro habilitó a un Jeisson Vargas que ingresó hasta el área sin mayor oposición y con un suave tiro cruzado abrió la cuenta para los serenenses.

El tanto le permitió al dueño de casa comenzar a manejar el partido a su antojo, aunque no pudo aumentar las diferencias y en el complemento, lentamente se fue desdibujando y ni siquiera los cambios le cambiaron la cara al equipo, permitiendo la reacción de los pupilos de Lucas Bovaglio.

Y fue en ese momento, con el cuadro forastero apostando sus fichas a los desbordes, que Joaquín Tapia ganó en velocidad por el sector derecho y envió un centro rasante que no pudo despejar la defensa y la pelota quedó servida para que Arnaldo Castillo la empujara y emparejara el marcador (65').

De ahí en más, al margen de alguna aproximación de los dirigidos por Felipe Gutiérrez, el conjunto de la Sexta Región fue el que más presionó y en la agonía del compromiso, Castillo conectó un centro desde el córner y con un cabezazo ajustado al segundo poste sentenció el triunfo para él y sus compañeros (90+5').

Gracias a esta victoria, el elenco celeste terminó con su racha negativa de cinco cotejos sin ganar y se encumbró en el octavo lugar con 23 puntos. La escuadra granate, en cambio, se mantuvo 13a con 19 unidades, dos por arriba de la zona de descenso.

Para la fecha 18 del torneo, Deportes La Serena visitará a Coquimbo Unido desde las 17:30 del próximo sábado en una nueva edición del Clásico de la Cuarta Región. O'Higgins, en tanto,

Deportes La Serena

José Ignacio Tapia; Bruno Gutiérrez (Joaquín Gutiérrez, 79'), Ian Rasso, Lucas Alarcón (Fernando Dinamarca, 87'), Yahir Salazar; Gonzalo Escalante (Alexander Oroz, 79'), Francis Mac Allister, Felipe Chamorro (Matías Marín, 55'), Sebastián Díaz, Gonzalo Figueroa, Jeisson Vargas. (DT: Felipe Gutiérrez)

O'Higgins

Omar Carabalí; Cristián Morales (Felipe Faúndez, 85'), Miguel Brizuela, Alan Robledo, Leandro Díaz (Luis Pavez, 85'); Martín Maturana (Joaquín Tapia, 60'), Felipe Ogaz, Juan Leiva (Esteban Moreira, 85'); Bastián Yáñez, Arnaldo Castillo, Bryan Rabello (Joaquín Muñoz, 72'). (DT: Lucas Bovaglio)

Árbitro: Fernando VejarEstadio: La Portada, La Serena