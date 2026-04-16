La categórica respuesta del DT de Racing por "borrar" a Damián Pizarro

Archivo - Chile.- Periodista argentino destrozó a Damián Pizarro: "Vino muy mal o es un desastre" - ANDRES PINA/PHOTOSPORT - Archivo

Santiago 16 Abr. (ATON) -

Tras la derrota ante Botafogo por Copa Sudamericana, Gustavos Costas se refirió a la situación del delantero chileno, quien ni siquiera fue incluido en el banco de suplentes.

Racing cayó por 3-2 como local ante Botafogo, por la segunda fecha de la fase grupal de la Copa Sudamericana, en un partido donde el delantero chileno Damián Pizarro no fue considerado por el técnico Gustavo Costas.

Tras la derrota, el técnico de la Academia se refirió a la situación del atacante nacional, quien ni siquiera fue incluido en el banco de suplentes.

En ese sentido, el estratego fue categórico, al expresar en conferencia de prensa: "A ver, no vamos a hablar de futuro. Para mí si no está, es porque veo que otro chico está mejor que él. Es por eso".

"Para mí van a estar citados los que considero que están mejores. Como se lo dije a él, vemos que otros chicos están mejor y es así", añadió el DT.

Consignar que Pizarro solamente ha disputado cuatro partidos con la camiseta de Racing, dos correspondientes a la Liga Argentina, uno por la Copa Argentina y otro por la Sudamericana, sumando 159 minutos en cancha y sin marcar goles, aunque con una asistencia entregada.