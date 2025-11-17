La U y Católica buscarían el fichaje de figura del campeón Coquimbo Unido

Futbol, Palestino vs Coquimbo Unido. Fecha 27, Liga de Primera 2025. Los jugadores de Coquimbo Unido festejan la victoria, durante el partido de primera division disputado en el Estadio Municipal de La Cisterna, Santiago, Chile. 08/11/2025 Pepe - PEPE ALVUJAR/PHOTOSPORT

Santiago 17 Nov. (ATON) -

El volante argentino fue clave en la obtención del histórico título del cuadro "pirata" y ya sería pretendido por azules y cruzados de cara a la siguiente temporada.

Si bien todavía faltan tres fechas para que termine el Campeonato Nacional 2025, Universidad de Chile y Universidad Católica ya tienen un ojo puesto en la conformación de sus planteles para la siguiente campaña.

En ese sentido, tanto el cuadro azul como el elenco cruzado buscaría el fichaje de una de las figuras del flamante campeón Coquimbo Unido.

Según dio a conocer radio Cooperativa, la U y el equipo de la franja tendrían interés en Matías Palavecino, volante de 27 años y clave en la obtención del título de los "piratas".

El jugador argentino ha disputado 26 encuentros en 2025, con cuatro goles y nueve asistencias para el reciente monarca del fútbol chileno.

El futbolista termina contrato con el conjunto aurinegro a finales de esta temporada, por lo que Coquimbo Unido tendrá una dura misión para intentar retener al trasandino.