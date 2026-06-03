Publicado 03/06/2026 18:43

Católica y Coquimbo tienen programación para octavos de final de Libertadores

Futbol, Nacional vs Coquimbo Unido Fase de Grupos, Copa Libertadores 2026. El equipo de Coquimbo Unido durante un partido del grupo B de la copa libertadores contra Nacional disputado en el Estadio Gran Parque Central en Montevideo,
Futbol, Nacional vs Coquimbo Unido Fase de Grupos, Copa Libertadores 2026. El equipo de Coquimbo Unido durante un partido del grupo B de la copa libertadores contra Nacional disputado en el Estadio Gran Parque Central en Montevideo, - FOCOUY/PHOTOSPORT

Santiago 4 Jun. (ATON) -

Cruzados y piratas enfrentarán a Estudiantes de La Plata y Platense, respectivamente, entre la segunda y la tercera semana de agosto.

Este miércoles la Conmebol liberó la programación de los octavos de final de Copa Libertadores, certamen que tiene entre sus clasificados a Universidad Católica y Coquimbo Unido, quienes fueron emparejados con Estudiantes de La Plata y Platense, respectivamente.

El cuadro cruzado, que en el último partido de la fase de grupos eliminó a Boca Juniors y avanzó como líder de su zona, arrancará la serie visitando al conjunto pincharrata a partir de las 20:30 horas del martes once de agosto.

La vuelta, en tanto, fue agendada para el martes 19 a las 20:30 en el Claro Arena y en caso de ganar, la UC enfrentaría en cuartos de final al ganador del cruce entre Corinthians y Rosario Central.

Por su parte, el elenco pirata, debutante en esta instancia del torneo, será forastero ante el Calamar el miércoles doce de agosto a las 18 horas.

Exactamente una semana después, el Barbón recibirá a la escuadra argentina con el objetivo de instalarse en la ronda de los ocho mejores, donde lo esperará el vencedor de la serie entre Independiente Rivadavia y Fluminense.

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