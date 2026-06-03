Futbol, Nacional vs Coquimbo Unido Fase de Grupos, Copa Libertadores 2026. El equipo de Coquimbo Unido durante un partido del grupo B de la copa libertadores contra Nacional disputado en el Estadio Gran Parque Central en Montevideo, - FOCOUY/PHOTOSPORT

Santiago 4 Jun. (ATON) -

Cruzados y piratas enfrentarán a Estudiantes de La Plata y Platense, respectivamente, entre la segunda y la tercera semana de agosto.

Este miércoles la Conmebol liberó la programación de los octavos de final de Copa Libertadores, certamen que tiene entre sus clasificados a Universidad Católica y Coquimbo Unido, quienes fueron emparejados con Estudiantes de La Plata y Platense, respectivamente.

El cuadro cruzado, que en el último partido de la fase de grupos eliminó a Boca Juniors y avanzó como líder de su zona, arrancará la serie visitando al conjunto pincharrata a partir de las 20:30 horas del martes once de agosto.

La vuelta, en tanto, fue agendada para el martes 19 a las 20:30 en el Claro Arena y en caso de ganar, la UC enfrentaría en cuartos de final al ganador del cruce entre Corinthians y Rosario Central.

Por su parte, el elenco pirata, debutante en esta instancia del torneo, será forastero ante el Calamar el miércoles doce de agosto a las 18 horas.

Exactamente una semana después, el Barbón recibirá a la escuadra argentina con el objetivo de instalarse en la ronda de los ocho mejores, donde lo esperará el vencedor de la serie entre Independiente Rivadavia y Fluminense.