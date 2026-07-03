Católica no baja la marcha y va por un nuevo triunfo en Copa Chile

Futbol, Universidad Catolica vs Everton. Fecha 2, Copa Chile 2026. El jugador de Universidad Catolica Diego Corral es fotografiado durante el partido de la Copa Chile contra Everton disputado en el Claro Arena de Santiago, Chile. 30/06/2026 Andres - ANDRES PINA/PHOTOSPORT

Santiago 3 Jul. (ATON) -

Diego Corral, joven delantero del elenco cruzado afirmó que cuando tienen asegurado el primer lugar de su grupo, tratarán de quedarse con los tres puntos ante Deportes Copiapó.

El delantero de Universidad Católica, Diego Corral, remarcó la importancia que tiene para el cuadro precordillerano el encuentro de mañana ante Deportes Copiapó por Copa Chile, asegurando que quieren seguir en la senda del triunfo aun cuando ya timbraron su boleto a octavos de final como líderes de su zona.

En conferencia de prensa, el joven atacante remarcó que "nos preparamos igual que para todos los partidos, estamos pretendiendo obtener el triunfo mañana y vamos a dar lo mejor. Ya conseguimos la clasificación, que es muy bueno que la hayamos tenido en los primeros cuatro partidos, ganando todo".

"Mañana a darlo todo también, como un partido más para poder seguir sumando y seguir manteniendo esa racha que nos aporta y nos hace la semana mucho más linda acá", complementó el extremo.

Respecto al mayor rodaje que ha tenido esta temporada, el futbolista de 21 años destacó que " lo he valorado mucho porque básicamente hemos trabajado para eso, para esperar estos momentos y tener una buena competencia interna, eso ha sido lo más importante, que estamos todos preparados para poder jugar y nosotros esperamos este momento".

En esa misma línea, valoró que "cada vez nos vamos entendiendo más, complementando, nos vamos ayudando entre nosotros y hemos ganado, han sido partidos que hemos andado bien también como grupo, eso nos hace la semana mucho más linda, disfrutamos también en la cancha y disfrutamos como grupo, estamos bastante unidos".

Por último, Corral subrayó que "(queremos) campeonar en todos los torneos que se puedan, competir ahí en lo más alto y ojalá estar peleando en todos los frentes posibles» ahí los torneos".