Católica quiere comenzar con el pie derecho su participación en Copa Chile

Futbol, Universidad Catolica vs Universidad de Concepcion, campeonato 2026 Fecha 15, Liga de Primera 2026. El jugador de Universidad Catolica Justo Giani, centro, celebra su gol durante un partido de primera contra Universidad de Concepcion disputado en - JONNATHAN OYARZUN/PHOTOSPORT

Santiago 20 Jun. (ATON) -

El elenco cruzado tratará de no pasar zozobras en su vista a Deportes Copiapó, undécimo de la Liga de Ascenso, en una competición que sin dudas asoma como una revancha para la UC.

A contar de las 15 horas, el estadio Luis Valenzuela Hermosilla vivirá una verdadera fiesta con el local Deportes Copiapó recibiendo a Universidad Católica, duelo que marcará el debut de los cruzados en Copa Chile.

El cuadro precordillerano llega a este encuentro con muy buenas sensaciones después de cerrar la primera rueda del Campeonato en el segundo puesto y haber avanzado a octavos de final de Copa Libertadores. El León de Atacama, en cambio, se estancó en el undécimo lugar de la Liga de Ascenso, fuera de la zona de playoffs.

Si bien en la previa desde la UC descartaron que este torneo lo asuman como una suerte de revancha, lo cierto es que a inicios de año el equipo de Las Condes cayó en la final de la Supercopa ante Coquimbo Unido y más recientemente en el tiempo, fue eliminado en fase de grupos de Copa de la Liga.

Para el encuentro de esta tarde, el conjunto estudiantil presenta cinco bajas, destacando las ausencias de Fernando Zuqui por decisión técnica, Gary Medel que se resintió de una leve molestia física y del joven Juan Francisco Rossel, quien se recupera de esguince de rodilla.

Así y todo, el técnico Daniel Garnero dispondrá de un once mayormente titular con Vicente Bernedo; Bernardo Cerezo; Daniel González, Juan Ignacio Díaz, Nicolás L'Huillier; Jhojan Valencia, Matías Palavecino, Jimmy Martínez; Diego Corral, Justo Giani y Fernando Zampedri.