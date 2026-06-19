Cecilia Pérez entregó detalles del estado de salud del técnico Fernando Gago

Chile.- Cecilia Pérez reaccionó al "palo" del Presidente Kast por el estadio de la U - DIEGO MARTIN/ATON CHILE

Santiago 20 Jun. (ATON) -

La presidenta de Azul Azul se refirió a la situación médica que afectó al entrenador de Universidad de Chile, adelantando que no estará disponible para el choque del domingo frente a Santiago Wanderers.

Durante la jornada de hoy, Universidad de Chile informó que su director técnico, Fernando Gago, fue internado para realizarse exámenes cardiovasculares, despertando las alertas entre los hinchas del conjunto laico.

En horas de la tarde, la presidenta de Azul Azul, Cecilia Pérez, salió a hacer un llamado a la calma sobre el estado de salud del argentino, aunque reconoció que no estará disponible para el debut del equipo en Copa Chile este domingo ante Santiago Wanderers.

En ese sentido, la mandamás del elenco universitario aclaró que el estratego "quiere volver a entrenar, quiere estar en la cancha. No sabemos si el domingo estará de alta, dirigirá Coloccini. Le transmití que lo primero es la salud, que se cuide. Esperemos que se recupere bien, lo estaremos esperando".

Al mismo tiempo, la dirigenta aseveró que "lo vi con muy buen ánimo, tranquilo. Fue atendido en tiempo y forma, lo que es importante para su recuperación. La clínica dará a conocer el parte médico, por protección a los pacientes. Estaba preocupado del partido del domingo, pero le dije que descansara".

La ex ministra de Deportes también reveló que el DT estuvo con molestias desde temprano. "Me contó que desde primera hora de la mañana se sentía raro, sentía que tenía un dolor", admitió.

"Lo comentó con el cuerpo médico, le dijeron que era mejor hacer exámenes, venir a un recinto asistencial. Él no quiso, él no quiso porque dijo que su deber era estar con los chicos, sobre todo en momentos difíciles, que él tenía que estar", complementó.

Por último, a propósito de unas imágenes que se viralizaron sobre el trasandino después del triunfo ante O'Higgins, Pérez indicó que "muchos de ustedes estuvieron en la conferencia de prensa ayer. Uno vuelve a ver, yo estaba mientras Fabricio (Coloccini, ayudante técnico) estaba adentro con los chicos, estaba con él, estaba viendo esas imágenes con Manuel (Mayo, gerente deportivo), con Nacho (Asenjo, gerente general) y hay gestos que uno ahora lo ve con perspectiva que impactan".