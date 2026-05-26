Cecilia Pérez y fracaso de Meneghini en la U: "Costó mucho"

Chile.- Cecilia Pérez tras allanamiento al CDA:"A la Universidad de Chile no se le toca" - DIEGO MARTIN/ATON CHILE

Santiago 26 May. (ATON) -

La presidenta de Azul Azul fue consultada sobre si fue un error haber contratado tan rápido al estratego argentino, quien duró apenas unos meses en la banca de los estudiantiles.

A pesar de que ya han pasado más de dos meses desde que Universidad de Chile despidió a Francisco Meneghini como entrenador por los malos resultados en el inicio de esta temporada 2026, en Azul Azul siguen lamentando.

Cecilia Pérez, presidenta de la concesionaria que administra al conjunto estudiantil, fue consultada en el programa La Hora de Conversar sobre si fue un error haber contratado tan rápido al estratego argentino.

"A mí siempre me gustó 'Paqui' Meneghini. Siempre. De hecho, el gerente deportivo lo venía siguiendo y buscando hace rato. Paqui Meneghini tiene la característica de plantear equipos ofensivos, directos y agresivos, con mucho desplazamiento de laterales, transiciones rápidas, y ese juego me encantaba", respondió la ex ministra del Deporte.

"Siempre con una partida más lenta y después ir consolidando su modelo de juego para tener buenos resultados en cada uno de los clubes que dirigió en Chile. Pero la U es un equipo que no te aguanta procesos de ir aprendiendo. Tiene que ser al tiro", añadió.

Además, la otrora vocera de Gobierno enfatizó: "Creo que costó mucho. Además, hay que decir que el equipo venía muy afiatado bajo el modelo de juego de Gustavo Álvarez, y les costó acoplarse al nuevo modelo de Paqui. Eso se juntó con muchas lesiones, sobre todo titulares y refuerzos. Lamentablemente, no se dio. Él es una muy buena persona, es un caballero, muy correcto. Se fue en muy buenos términos".