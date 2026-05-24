Chile.- Cecilia Pérez hace frente a las amenazas: "No me da miedo"

Futbol, junta de accionistas de Azul Azul Junta de accionistas de Azul Azul, administradora de Universidad de Chile en el Centro Deportivo Azul en La Cisterna para definir la Plana Ejecutiva de la sociedad anonima 28/04/2026 Diego - DIEGO MARTIN/ATON CHILE

Santiago 24 May. (ATON) -

La presidenta de Universidad de Chile aseguró que desde su tiempo como intendenta de Santiago ha estado bajo protección debido a amedrentamientos en redes sociales.

Cecilia Pérez, presidenta de Universidad de Chile, hizo una sorprendente revelación y aseguró que ha recibido amenazas que la tienen viviendo con resguardo policial desde hace varios años.

En diálogo con el programa "La Hora de Conversar", la mandamás del cuadro laico afirmó que "hay mucha descalificación, nunca intelectual en el caso mío, pero sí en lo físico, en inventar rumores, en sostener o afirmar cosas que no corresponden, en descalificar, en agredir".

Asimismo, la dirigenta apuntó que "desde que yo era intendenta hasta el día de hoy" ha sido blanco de amedrentamientos a través de redes sociales.

De hecho, la timonel del cuadro estudiantil afirmó que "cuento con protección del club, pero por 12 años aproximadamente yo estuve con resguardo del Ministerio Público".

"Nunca hice un punto de prensa para denunciar, pero sí presenté querellas. Hubo personas formalizadas y condenadas, pero hoy día amenazar de muerte en nuestro país sale gratis", añadió la ex vocera y otrora ministra de Deportes en el segundo Gobierno de Sebastián Piñera.

Así y todo, Pérez subrayó que "no me da miedo. Considero que detrás de cada una de esas amenazas se esconden cobardes, verdaderos encapuchados del teclado, que provocan mucho daño en las personas que te aman".