Cecilia Pérez hace historia al convertirse en nueva presidenta de Azul Azul

Futbol, junta de accionistas de Azul Azul Junta de accionistas de Azul Azul, administradora de Universidad de Chile en el Centro Deportivo Azul en La Cisterna para definir la Plana Ejecutiva de la sociedad anonima 28/04/2026 Diego - DIEGO MARTIN/ATON CHILE

Santiago 28 Abr. (ATON) -

Tal como se esperaba, la ex ministra del Deporte, y quien era vicepresidenta de la U, es la sucesora de Michael Clark en la testera de la concesionaria que administra al conjunto estudiantil.

Jornada histórica la de este martes en Universidad de Chile. Es que tras definirse el nuevo directorio de Azul Azul, concesionaria que administra al conjunto estudiantil, la mesa eligió a Cecilia Pérez como nueva presidenta de la sociedad anónima.

Después de que Michael Clark sorprendiera la semana pasada al anunciar su renuncia a la presidencia, se esperaba que la ex ministra del Deporte se convirtiera en la sucesora, en su calidad de vicepresidenta, y hoy se confirmó.

Esta elección marca un hito, debido a que Pérez se convierte en la primera mandamás de un elenco de Primera División del fútbol chileno. Antes solamente hubo presidentas en clubes del ascenso del balompié criollo.

En tanto, José Ramón Correa, quien también sonó para convertirse en reemplazante de Clark, fue escogido como vicepresidente.