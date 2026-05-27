Cecilia Pérez reaccionó al "palo" del Presidente Kast por el estadio de la U

Futbol, junta de accionistas de Azul Azul Junta de accionistas de Azul Azul, administradora de Universidad de Chile en el Centro Deportivo Azul en La Cisterna para definir la Plana Ejecutiva de la sociedad anonima 28/04/2026 Diego - DIEGO MARTIN/ATON CHILE

Santiago 28 May. (ATON) -

La mandamás del elenco laico respondió a la suerte de emplazamiento que realizó el Mandatario en medio de la promulgación de la nueva Ley de Sociedades Anónimas Deportivas Profesionales.

En medio de la promulgación de la nueva Ley de Sociedades Anónimas Deportivas Profesionales, el Presidente de la República, José Antonio Kast, hizo una declaración que se percibió como un emplazamiento a uno de los grandes anhelos de Universidad de Chile: la construcción de una casa propia.

En una ceremonia donde participaron otras autoridades y la Selección chilena femenina, el Mandatario indicó que "hay clubes grandes que merecen tener un recinto deportivo donde crecer, poder potenciarse. Vamos a golpear puertas y veamos qué grandes clubes tienen posibilidades de tener su campo deportivo propio, para que no sea un meme".

Lejos de generar polémica, los dichos de la Máxima Autoridad encontraron respaldo en el conjunto laico y provocaron la reacción de la mandamás de Azul Azul, Cecilia Pérez.

A través de su cuenta de X, la timonel de la concesionaria que administra al club estudiantil señaló que "coincido con sus palabras: la U merece un estadio a la altura de su historia, porque será también un gran estadio para Chile. Seguiremos trabajando para que así sea".

Es importante señalar que en las últimas se ha reflotado en la prensa nacional el proyecto del estadio para el elenco universitario, siendo Lampa la última comuna mencionada para la construcción del recinto deportivo.