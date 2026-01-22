"Hasta que Cepeda no sea del Elche no hablaré de él ni de ningún otro jugador"

Futbol, Colo Colo vs Deportes Limache. Fecha 25, Liga de Primera 2025. El jugador de Colo Colo Lucas Cepeda, celebra su gol contra Deportes Limache durante un partido de primera division disputado en el estadio Nacional en Santiago, Chile. - JAVIER TORRES/PHOTOSPORT

Santiago 22 Ene. (ATON) -

Pese a que las negociaciones están encaminadas, el técnico del cuadro franjiverde, Eder Sarabia, evitó referirse al fichaje del delantero de Colo Colo.

Es inminente la partida de Lucas Cepeda de Colo Colo en este inicio de 2026. El delantero chileno tiene casi todo listo para convertirse en nuevo refuerzo del Elche de España.

Sin embargo, pese a que las negociaciones están encaminadas, el entrenador del cuadro hispano, Eder Sarabia, evitó referirse directamente al fichaje del seleccionado nacional.

"Hasta que no sea futbolista de Elche no hablaré de él ni de ningún otro jugador", expresó el técnico del conjunto franjiverde.

Eso sí, el adiestrador reconoció que el club está abierto a reforzarse más de lo previsto: "Pretendíamos hacer menos cosas en este mercado, pero estamos más abiertos a poder incorporar más jugadores".

Consignar que el Elche pagaría cuatro millones de euros por el 70 por ciento del pase, lo cual traería dinero fresco a las arcas de Colo Colo, que desembolsó una cifra cercana a 1,5 millones de dólares por la carta de Cepeda.