Cepeda y su primer gol en España: "Tengo que ir paso a paso. No he logrado nada"

Archivo - Chile.- La reacción de Alexis al fichaje de Lucas Cepeda en el Elche - DRAGOMIR YANKOVIC/PHOTOSPORT - Archivo

Santiago 13 Abr. (ATON) -

El delantero chileno manifestó toda su felicidad por marcar su primer tanto en Europa en el ajustado triunfo del Elche ante el Valencia. Eso sí, mantuvo la mesura, considerando que su equipo lucha por evitar el descenso.

Lucas Cepeda vivió una especial jornada el reciente fin de semana. El delantero chileno anotó su primer gol en Europa y fue el héroe al marcar el tanto del triunfo por 1-0 del Elche ante el Valencia por la Liga.

El atacante nacional manifestó toda su felicidad por convertir el sábado su primera diana desde que arribó al balompié del Viejo Continente.

"Es una alegría marcar mi primer gol fuera del país, pero más contento por el rendimiento del equipo, que lo dio todo los 95 minutos. Eso me pone tranquilo, de que vamos a luchar hasta el final por lograr el objetivo, que es mantenernos en la categoría donde se merece estar el club", expresó el ariete en diálogo con DAZN.

Sobre su presente en el equipo, el ex Colo Colo sostuvo: "Me siento muy cómodo. Tengo que ir paso a paso. No he logrado nada. Esto es para ayudar al equipo a conseguir el triunfo y salir de los puestos donde estamos, que no lo merecemos".

Por último, Cepeda se refirió a la lucha por evitar el descenso en España: "Hay que rescatar la mayoría de los puntos en casa. Logramos el triunfo y lo merecíamos, nos quedan siete finales que las vamos a ir a buscar como tal".