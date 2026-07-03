Cereceda recordó el momento que marcó su "divorcio" con los hinchas de la U

Futbol, Universidad de Chile vs Audax Italiano Primera Fecha Copa Chile 2014/15. El jugador de Universidad de Chile Roberto Cereceda, centro, patea la pelota durante el partido de primera división disputado contra Universidad de Chile en el estadio - Martin Thomas/Photosport

Santiago 3 Jul. (ATON) -

El "Eléctrico" afirmó que pese al buen nivel que estaba mostrando con el conjunto laico, el autogol que anotó ante Colo Colo en 2014 sentenció su estadía. "Llegué al camarín y dije: 'Este no es mi lugar, me tengo que ir'", afirmó.

Roberto Cereceda, experimentado lateral izquierdo que jugó en los tres clubes grandes del fútbol nacional, recordó un amargo episodio que vivió en su etapa con Universidad de Chile y que a su marcó un antes y un después en su relación con los hinchas.

En diálogo con el streamer La Orga 17, el formado en Audax Italiano apuntó directamente al Superclásico ante Colo Colo de abril de 2014, partido que se decidió en favor de los albos por un autogol del "Eléctrico".

"Fue un autogolazo. Más encima, contra Colo Colo, y se sabe que soy un poco más hincha del Colo. Aparte de que fue en un momento donde yo había empezado a jugar fijo en la U, el 'Chueco' (Eugenio Mena) se había ido, entonces yo era el titular", partió señalando el carrilero.

En esa misma línea, el jugador de 41 años sostuvo que "por más que no estábamos pasando por un gran momento, igual mi rendimiento en la U estaba subiendo, estaba sintiendo más el cariño de la gente, y me pasa eso, contra Colo Colo".

El otrora seleccionado criollo agregó que tras el cotejo "llegué al camarín y dije: 'Este no es mi lugar, me tengo que ir'. (...) Lo único positivo, entre comillas, es que después del parido no me tocó salir de inmediato hacia afuera, porque yo creo que la gente me quería comer con papas allá. Justo me tocó doping y, como me cuesta orinar cuando me toca doping, me quedé como tres horas en el estadio. Cuando salí ya no había nadie".

Por último, Cereceda admitió que "te dicen que nadie se va a acordar. Pero todos los años, cuando se va a jugar el clásico, mandan el gol. En el video, Johnny (Herrera) me mira con cara de 'no conch..., te quiero matar'. Te juro que si hubiera tenido una pala en ese momento, me entierro ahí mismo".