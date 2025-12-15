La U cerró el 2025 como el mejor club chileno en ranking mundial de la IFFHS

Futbol, Universidad de Chile vs Everton Fecha 21, Liga de primera 2025. El equipo de Universidad de Chile es fotografiado durante un partido de la liga de primera contra Everton disputado en el estadio Santa Laura de Santiago, Chile. 05/11/2025 Jonnathan - JONNATHAN OYARZUN/PHOTOSPORT

Santiago 15 Dic. (ATON) -

Si bien tuvo un retroceso respecto al mes de noviembre, el cuadro azul se mantuvo como el mejor elenco nacional en la clasificación mundial.

Pese a que no pudo pelear por el título del Campeonato Nacional 2025 y apenas clasificó a la Copa Sudamericana, Universidad de Chile recibió una buena noticia en el cierre de esta temporada.

Es que el cuadro azul finalizó como el mejor equipo nacional, de acuerdo con el ranking mundial de la Federación Internacional de Historia y Estadística de Fútbol (IFFHS), que contabiliza resultados entre el 1 de diciembre de 2024 y el 30 de noviembre de este año.

El conjunto estudiantil apareció en el puesto 138 en la última actualización, bajando 13 ubicaciones respecto al mes de noviembre.

En total, siete clubes nacionales figuraron en el Top 502, donde Palestino subió hasta el lugar 242; Colo Colo trepó 33 al 300° y el campeón Coquimbo Unido hasta el número 322.

Respecto al top ten global, París Saint-Germain, Real Madrid y Chelsea continúan inamovibles en el podio de la clasificación.

Este es el top de clubes chilenos en el ranking de la IFFHS:

-Universidad de Chile: 138° (-13)-Palestino: 242° (+14)-Colo Colo: 300° (+33)-Coquimbo Unido: 322° (+34)-Universidad Católica: 415° (+62)-Deportes Iquique: 493° (+74)-O'Higgins: 493° (+108°)

Top ten mundial:

1° París Saint-Germain (-)2° Real Madrid (-)3° Chelsea (-)4° Inter de Milán (-)5° Bayern Múnich (-)6° FC Barcelona (-)7° Arsenal (+1)8° Flamengo (+2)9° Palmeiras (-1)10° Borussia Dortmund (-3)