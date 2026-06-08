César Bravo infló el pecho por el liderato de Cobreloa en la Liga de Ascenso

Futbol, Cobreloa vs Deportes Copiapo, liga de ascenso 2026. El director tecnico de Cobreloa Cesar Bravo, antes del partido ante Deportes Copiapo en la Liga Ascenso realizado en el estadio Zorro del desierto, Calama, Chile. 16/05/2026 Pedro - PEDRO TAPIA/PHOTOSPORT

Santiago 9 Jun. (ATON) -

El entrenador del cuadro loíno se mostró más que satisfecho con el lugar con el cual su equipo terminó la primera rueda del torneo. "Es muy satisfactorio, respalda el trabajo que se está haciendo", subrayó.

César Bravo, director técnico de Cobreloa, no ocultó su alegría luego de que su equipo terminara la primera rueda de la Liga de Ascenso como líder exclusivo con 29 puntos, tres por arriba de su escolta Santiago Wanderers.

En declaraciones reproducidas por el portal Primera B, el estratego afirmó que "es muy satisfactorio, nos pone muy contentos y sobre todo, respalda el trabajo que se está haciendo".

En esa misma línea, el DT destacó que "quedó demostrado el trabajo durante toda esta temporada, con jugadores menos, con expulsiones, no haber tenido a Gustavo Gotti te cambia todo porque es nuestro referente de área, terminamos jugando con un chico de 16 años, que también es producto del trabajo y de la convicción que han tenido los jugadores grandes y que han traspasado a los jóvenes".

La escuadra nortina cerró la primera mitad del certamen con un registro de ocho victorias, cinco empates y solo dos derrotas, además de treinta goles a favor y solo 17 recibidos.