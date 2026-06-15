Publicado 15/06/2026 17:48

César Pérez estaría en el radar de un equipo chileno para el segundo semestre

Futbol, Peru vs Chile. Torneo preolimpico Sudamericano sub 23. El jugador de Chile Cesar Perez juega el balon contra Peru durante el partido de primera fase grupo B del Torneo preolimpico Sudamericano sub 23 realizado en el estadio Polideportivo Misael
Futbol, Peru vs Chile. Torneo preolimpico Sudamericano sub 23. El jugador de Chile Cesar Perez juega el balon contra Peru durante el partido de primera fase grupo B del Torneo preolimpico Sudamericano sub 23 realizado en el estadio Polideportivo Misael - JESUS VARGAS/PHOTOSPORT

Santiago 15 Jun. (ATON) -

El volante, actual futbolista de Defensa y Justicia, no vería con malos ojos el regreso al país para fichar en un elenco que compite en el plano internacional.

El mediocampista nacional César Pérez podría alistar sus maletas y regresar a Chile ante su opaco presente en Defensa y Justicia, club con el cual prácticamente no vio minutos en el primer semestre.

Es que tras sufrir una rotura de ligamento cruzado en septiembre del año pasado, el volante recién volvió a la acción en abril, acumulando presencia en solo tres compromisos.

Ante este escenario, el periodista Maximiliano Figueroa afirmó a través de su cuenta de X que el futbolista podría volver al país y una de las alternativas que manejaría sería O'Higgins.

El Capo de Provincia ha sido uno los animadores de la temporada en el fútbol criollo, sobre todo por su gran campaña a nivel continental que lo tiene instalado en playoffs de Copa Sudamericana, instancia donde fue emparejado con Boca Juniors.

Además, avanzó a semifinales de Copa de la Liga como puntero del Grupo C y en el Campeonato Nacional marcha décimo con veinte unidades, solo dos por debajo de la zona de clasificación a torneos internacionales.

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