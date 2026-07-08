César Pinares: "Todavía sigo con muchas ganas de conseguir logros importantes"

Futbol, Palestino vs Deportes Limache. Fecha 9, Liga de Primera 2026. El jugador de Palestino Nelson Da Silva, derecha, disputa el balon contra Cesar Pinares de Deportes Limache durante el partido de primera division disputado en el estadio Municipal de - JONNATHAN OYARZUN/PHOTOSPORT

Santiago 9 Jul. (ATON) -

El ex mediocampista de Deportes Limache entregó sus primeras palabras tras ser oficializado como refuerzo de Audax Italiano de cara al segundo semestre.

Un par de meses después de su sorpresiva salida de Deportes Limache, el mediocampista nacional César Pinares fichó por Audax Italiano y este miércoles entregó sus primeras impresiones de su nuevo equipo.

En conversación con los medios oficiales del cuadro de colonia, el volante se mostró "muy contento de llegar al club, que se hayan fijado en mí y hayan puesto su confianza para que venga a aporta".

"Me recibieron muy bien mis compañeros, el cuerpo técnico y toda la gente que trabaja acá en el club. Me sentí muy cómodo", sumó el futbolista de 35 años.

Por último, el ex seleccionado criollo remarcó que "todavía sigo con muchas ganas de conseguir logros importantes. Sé las metas que tiene el club, trabajaré para buscar mi mejor versión".

Antes de su inesperada partida del elenco cervecero, Pinares alcanzó a disputar doce encuentros en la presente temporada, registrando un gol y cero asistencias.

Cabe recordar que Audax Italiano marcha 13° en el Campeonato Nacional con 16 puntos, tres por arriba de la zona de descenso. Además, en Copa Chile es segundo sel Grupo G con nueve unidades y tiene buenas posibilidades de avanzar a octavos de final.