Charles Aránguiz vuelve a comandar el mediocampo de la U

Futbol, Universidad de Chile vs Deportes Concepcion. Fecha 14, Liga de Primera 2026. El jugador de Universidad de Chile Charles Aranguiz es fotografiado durante el partido de la Liga de Primera contra Deportes Concepcion disputado en el estadio Nacional - DIEGO MARTIN/PHOTOSPORT

Santiago 2 Ago. (ATON) -

El volante será titular en el duelo de hoy de los azules ante Huachipato.

Universidad de Chile vuelve esta tarde (17.30 horas) al Estadio Nacional para medirse con Huachipato, por la fecha 17 de la Liga de Primera.

Y lo haría con una novedad en su formación: el regreso como titular del volante Charles Aránguiz.El ex jugador de la Roja ya jugó algunos minutos la semana pasada en el encuentro que la U ganó a Audax Italiano (2-1), y esta vez ocuparía el lugar de Israel Poblete.

También los azules anuncian como una buena noticia la convocatoria del experimentado defensor Matías Zaldivia, quien viene saliendo de una lesión.

De esta forma, la alineación de la U sería con Gabriel Castellón; Fabián Hormazábal, Nicolás Ramírez, Bianneider Tamayo, Marcelo Morales; Lucas Barrera, Charles Aránguiz, Agustín Arce; Maximiliano Guerrero, Eduardo Vargas e Ignacio Vásquez.

Huachipato, en tanto, que viene de vencer 2-0 a O Higgins y que de ganar esta tarde daría caza a los sublíderes actuales -entre ellos, la propia Universidad de Chile- formaría de la siguiente manera: Christian Bravo; Guillermo Guaiquil, Rafael Caroca, Nicolás Vargas, Maicol León; Lucas Velásquez, Claudio Sepúlveda, Ezequiel Cañete, Javier Cárcamo; Mario Briceño y Lionel Altamirano.