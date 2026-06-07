Chile aguarda hasta el lunes para confirmar sede de amistoso con el Congo

Chile.- Felipe Correa se ilusiona con la clasificación de Chile al Mundial 2030 - DIEGO MARTIN/PHOTOSPORT

Santiago 7 Jun. (ATON) -

Felipe Correa, gerente de selecciones nacionales, afirmó que están a la espera de la ratificación de documentos para definir el estadio.

Luego de la derrota que sufrió la Selección chilena a manos de Portugal, el gerente de selecciones nacionales, Felipe Correa, entregó novedades sobre el historiado amistoso con República Democrática del Congo.

Si bien en las últimas horas se dio por seguro que el duelo se llevaría a cabo en la ciudad francesa de Orleans, el funcionario de la Federación de Fútbol de Chile no quiso darlo por cerrado, aun cuando la Roja viaja mañana a París.

"Esperamos la ratificación final con los documentos que se tienen que formalizar el lunes", precisó el directivo en palabras reproducidas por radio ADN.

Además, informó sobre un cambio en la programación. "Se jugará a las 18:00 horas de Francia, 12:00 de Chile, sin público. Ratificamos nuestra planificación", puntualizó.