Chile dio un importante salto en el ranking de selecciones de la Copa Davis

Tenis, Chile vs Serbia. Copa Davis 2026. Los tenistas chilenos Tomas Barrios y Nicolas Jarry celebran el triunfo, durante el partido de dobles de Copa Davis válido por el Grupo Mundial, disputado en la Cancha Central Anita Lizana, Parque Estadio Nacional - PEPE ALVUJAR/PHOTOSPORT

Santiago 13 Feb. (ATON) -

El triunfo en la serie frente a Serbia le permitió al cuadro nacional quedar en el top 15 y cerca del top 10 de los elencos de la Ensaladera de Plata.

El triunfo en la serie de Copa Davis ante Serbia no solamente le permitió a Chile avanzar de ronda y enfrentar en septiembre a España en busca de los cuartos de final de la Ensaladera de Plata.

La victoria ante los balcánicos también le significó al país dar un importante salto en el ranking de selecciones de la competencia.

Es que el equipo capitaneado por Nicolás Massú escaló cinco casilleros, subiendo del puesto 19 a la posición 14.

Con esto, el elenco nacional superó a países como Croacia, que levantó el trofeo dos veces, como también desplazó a Hungría y Brasil.

Consignar que en septiembre próximo, Chile recibirá a España, que actualmente se ubica en el segundo lugar del ranking.