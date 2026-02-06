Chile se enfrenta a una mermada Serbia por las Qualifiers de Copa Davis

Chile.- Djokovic habló de serie de Copa Davis ante Chile y explicó su ausencia - PEPE ALVUJAR/PHOTOSPORT

Santiago 6 Feb. (ATON) -

Este viernes, a las 18:00 horas, arranca la serie entre nacionales y balcánicos en el Court Central del Estadio Nacional. Tomás Barrios abrirá los fuegos frente a Dusan Lajovic.

Llegó el día. Chile vuelve a la acción por la Copa Davis, pues este viernes arranca la serie frente a Serbia en el Court Central del Estadio Nacional, por la primera ronda de las Qualifiers 2026.

El elenco capitaneado por Nicolás Massú llega como favorito, debido a la localía y que los balcánicos afrontan la serie con varias bajas, sin el legendario Novak Djokovic, como tampoco los jugadores Miomir Kecmanovic (60°), Hamad Medjedovic (90°) y Laslo Djere (92°).

La serie arrancará a las 18:00 horas con el primer singles, cuando Tomás Barrios (112° del ranking ATP), quien sorpresivamente fue elegido por Massú por sobre Cristian Garin, enfrente a Dusan Lajovic (125°), número 1 de los europeos.

Después de ese cotejo será el turno de Alejandro Tabilo (73°), primera raqueta nacional, ante Ognjen Milic (466°), joven de q18 años y que debuta en la Ensaladera de Plata.

En tanto, el sábado comenzará con el duelo de dobles entre Tabilo y Nicolás Jarry ante los gemelos Iván y Matej Sabanov, mientras que en caso de ser necesario, luego se disputarán los otros singles.

Consignar que el vencedor de esta llave se jugará el pase a las finales de la Copa Davis ante España en el próximo mes de septiembre.