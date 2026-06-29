Chile se metió en el Top Ten del Panamericano de Atletismo

FERNANDO MARTINEZ of Mexico and JOSE ESPARZA of Mexico during the 5000m Mens Final Athletics competition, at the XVIII Pan American Games Lima 2019, at the Atlético Stadium, on August 06, 2019. <br><br> durante la competencia de - MEXSPORT

Santiago 29 Jun. (ATON) -

La delegación nacional sumó un total superó en el medallero a Argentina y Estados Unidos, y batió un récord de más de 20 años.

Medellín fue el escenario donde se desarrolló una nueva edición del Campeonato Panamericano adulto de atletismo, donde Chile se metió entre los diez mejores países del medallero, superando a destacados adversarios como Argentina y los Estados Unidos.

El evento que se desarrolló en el estadio Alfonso Galvis Duque durante el presente fin de semana tuvo como sorprendente ganadora la delegación de República Dominicana, que totalizó ocho medallas de oro.

La representación nacional se colgó seis preseas, dos de ellas de oro, que alcanzaron Humberto Mancilla en el lanzamiento del martillo y Claudio Romero en el disco.

El galardón de plata lo conquistó Ivana Gallardo en el lanzamiento de la bala. Mientras que los bronces fueron para Gabriel Kehr en el martillo; la posta 4x100 femenina, integrada por Macarena Borie, María Ignacia Montt, Anaís Hernández y Belén Ituarte; y Guillermo Correa en la garrocha.

Con estos resultados, Chile remató en el noveno lugar del medallero, por arriba de Argentina, que obtuvo una presea menos, y por sobre Estados Unidos, que cosechó un solo oro, aunque cuatro platas y cinco bronces, en una clara muestra de que las grandes figuras de dicho país no toman parte de esta competencia.

Otro hito destacado de este evento para los nacionales fue el récord de nuestro país que logró Catalina Rozas en los 100 vallas, con un crono de 13,27 segundos, superó el anterior registro que databa desde hace 23 años, cuando el 10 de mayo del 2003 lo había registrado Francisca Guzmán con 13,30.