Chile quedó lejos de su sueño en el Hockey Césped

Hockey, Chile vs Australia Final del Premundial de Hockey Cesped 2026 Jugadoras de Chile en juego durante la final del Premundial de Hockey Cesped 2026 contra Australia realizado en el Estadio Nacional del Hockey Cesped Claudia Schuler en Santiago, - ANTONIO VALENCIA/PHOTOSPORT

Santiago 21 Jun. (ATON) -

Las "Diablas" cerraron su participación en la Nations Cup sin lograr sus objetivos

La Selección Chilena de Hockey Césped cerró su participación en la Nations Cup que se disputó en Nueva Zelanda con una derrota frente al combinado de los Estados Unidos.

Las "Diablas" llegaron al continente oceánico con el objetivo de ganar este torneo y así clasificar a la ProLeague, el torneo más exigente del planeta y que reúne a los mejores equipos de este deporte.

El duro traspié de las semifinales, donde Chile fue aplastado por India, con una contundente goleada de 6-0, no tuvo premio de consuelo en el match frente a las estadounidenses.

El representativo nacional perdió 3-2 y terminó en el cuarto puesto, dejando escapar la medalla de bronce que había obtenido en las dos últimas ediciones de esta competencia, que finalmente ganó India, que derrotó a Nueva Zelanda por 2-0.

El próximo gran desafío de las Diablas será en agosto cuando afronten el Campeonato Mundial, en el que están insertas en el grupo A, que se desarrollará en la ciudad neerlandesa de Amstelveen, donde debutarán ante las locales, actuales número uno del ranking mundial, el día 15 de dicho mes.

Las otras integrantes del grupo son Japón y Australia, con quienes se medirán el 17 y 19 de agosto, respectivamente.