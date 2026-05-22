Chile recibirá a España por la Davis en Court Central del Estadio Nacional

Tenis, Chile vs Serbia. Copa Davis 2026. Una vista general durante el juego ante un colorido marco de publico, durante el partido de dobles de Copa Davis válido por el Grupo Mundial, disputado en la Cancha Central Anita Lizana, Parque Estadio Nacional de - PEPE ALVUJAR/PHOTOSPORT

Santiago 22 May. (ATON) -

La Federación de Tenis de Chile confirmó este viernes la sede para la serie ante los ibéricos que se desarrollará en septiembre próximo, por la segunda ronda de las Qualifiers de la Ensaladera de Plata.

Faltan cerca de cuatro meses para que Chile reciba a España por la segunda ronda de las Qualifiers de la Copa Davis 2026. Y la serie que se disputará en septiembre próximo, ya tiene sede confirmada.

Es que este viernes la Federación de Tenis de Chile, a través de sus redes sociales, anunció que la confrontación ante los ibéricos se desarrollará en el Court Central Anita Lizana del Estadio Nacional.

Se trata del mismo escenario donde el equipo capitaneado por Nicolás Massú derrotó en febrero pasado a Serbia, por la primera ronda de la Ensaladera de Plata 2026.

Además, el organismo informó que la entradas para el choque copero estarán próximamente disponibles a través de la plataforma Ticketplus+.

Consignar que la serie entre Chile y España se disputará el 18-19 o 19-20 de septiembre., y en caso de vencer, el elenco nacional regresará a las Finales de Copa Davis que se jugarán entre el 24 y 29 de noviembre en Bologna, Italia.