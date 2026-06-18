"Chile es una selección con talento y calidad para el Mundial"

Chile.- La Roja subió en el Ranking FIFA tras su gira por Europa - Zed Jameson /Photosport

Santiago 18 Jun. (ATON) -

Mauro Silva, campeón del mundo con Brasil, se refirió a la ausencia de la Roja en la cita planetaria que se desarrolla en Estados Unidos, México y Canadá.

La ausencia de la Selección chilena en el Mundial 2026 que se desarrolla en Estados Unidos, México y Canadá sigue generando sorpresa en algunos.

Ahora fue Mauro Silva, histórico jugador brasileño campeón del mundo con el Scratch en 1994, quien se refirió a la no clasificación de la Roja a la cita planetaria.

"¿Si es un proceso natural esta etapa de Chile? No, natural no. Porque estuvo ahí en determinado momento con equipos muy fuertes, generaciones que jugaba de una forma que ilusionaba muchísimo. Me imagino que es duro no estar aquí y para nosotros los sudamericanos también porque nos gusta que estén los equipos aquí luchando, peleando. Siempre es una selección que con talento y calidad para el Mundial. Es una pena, esperemos que pronto que volvamos a ver a Chile en una Copa del Mundo", reconoció en conversación con radio ADN.

Además, recordó a figuras del fútbol chileno: "¿De qué jugadores chilenos me acuerdo? Muchos. Me acuerdo de (Arturo) Vidal porque jugó en el Flamengo. Además de (Iván) Zamorano y (Marcelo) Salas, que tuve ocasiones de jugar contra ellos. Siempre fueron partidos muy duros contra Chile".

Por último, Mauro Silva rememoró su paso por nuestro país cuando disputó la Copa América de 1991 con la Verdeamarela: "También me encanta estar en Santiago por el vino y la buena comida. Mi primera Copa América fue en Chile en el 1991, estuvimos en Viña del Mar. Muy precioso, ojalá volver pronto".