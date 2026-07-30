Chile.- Chile sumó un nuevo amistoso contra otro anfitrión de la Copa del Mundo

Futbol, Portugal vs Chile Partido amistoso en Portugal 2026 El jugador de Chile, Lucas Cepeda celebra con sus companeros tras marcar un gol contra Portugal, durante el partido amistoso FIFA 2026 disputado en el Estadio Nacional do Jamor en Oeiras, - Zed Jameson /Photosport

Santiago 30 Jul. (ATON) -

La Roja, que ya tenía agendado un encuentro ante Canadá, oficializó un segundo partido contra un cuadro norteamericano para la próxima fecha FIFA.

Este jueves la Selección chilena confirmó a México como su segundo rival para la próxima fecha FIFA que se llevará a cabo entre los últimos días de septiembre e inicios de octubre.

A través de redes sociales, la Roja informó que el choque con el cuadro azteca fue agendado para el martes seis del décimo mes del año en el estadio Los Angeles Memorial Coliseum, en horario por confirmar.

Cabe recordar que previamente, el combinado criollo había acordado un compromiso con Canadá para el 26 de septiembre en Toronto.

Es importante mencionar también que ambos países fueron anfitriones en la Copa del Mundo que concluyó hace unas semanas y donde el elenco nacional no participó.