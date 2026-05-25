Futbol, Entrenamiento seleccion chilena. Entrenamiento de la seleccion chilena previo al partido contra Brasil, en el Complejo Deportivo Juan Pinto Duran. Santiago, Chile. 01/09/2025 Jonnathan Oyarzun/Photosport Football, Trainning session team - JONNATHAN OYARZUN/PHOTOSPORT

Santiago 25 May. (ATON) -

La Roja dio a conocer este lunes, a través de un comunicado, novedades en la convocatoria para los duelos de la fecha FIFA de junio.

La Selección chilena comenzará desde este lunes con los trabajos de cara a los amistosos de la fecha FIFA de junio, donde enfrentará a Portugal y República Democrática del Congo en Europa.

Y antes del inicio de los entrenamientos, pactados para esta tarde, la Roja dio a conocer que liberó a un jugador y convocó a otro futbolista de emergencia.

En ese sentido, el combinado nacional informó a través de un comunicado que desconvocó al defensa Matías Pérez, quien milita en el Lecce de Italia.

"La Gerencia de Selecciones Nacionales de la Federación de Fútbol de Chile (FFCh) informa que el Cuerpo Técnico de la 'Roja' ha liberado al jugador Matías Pérez. Asimismo, ha decidido convocar al siguiente futbolista: Ignacio Saavedra FC Rubin Kazán", publicó la Selección.

El ex volante de Universidad Católica ya estuvo en el elenco criollo, cuando fue citado en marzo pasado, y ahora tendrá una nueva oportunidad.