Chile trepó ubicaciones en un ranking FIFA liderado por España

Archivo - Chile.- "Chile es una selección con talento y calidad para el Mundial" - Zed Jameson /Photosport - Archivo

Santiago 21 Jul. (ATON) -

Pese a no disputar el Mundial que ganó el cuadro hispano, el Roja escaló un par de puestos en la clasificación, pero se mantuvo como la octava de Sudamérica.

Concluida la Copa del Mundo disputada en Norteamérica, FIFA publicó la actualización de su ranking con buenas noticias para la Selección chilena.

Es que pese a no disputar la cita planetaria, el combinado criollo logró escalar un par de ubicaciones y se situó en el 49° puesto del escalafón.

Así, la Roja se mantuvo como el octavo equipo de Sudamérica, superando únicamente a Perú (50°) y Bolivia (77°), quedando muy cerca de Venezuela (47°).

Como no podía ser de otra manera, el listado fue liderado por España, flamante campeón del mundo tras vencer en la final a Argentina, que cayó al segundo lugar. Más atrás aparecieron Francia (3°), Inglaterra (4°) y Brasil (5°).

El movimiento más destacado del ranking fue el de Noruega. El elenco nórdico dio la sorpresa en el certamen mundialista alcanzando los cuartos de final, lo que le permitió trepar doce escalones hasta la 19° posición.