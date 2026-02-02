Chileno Cristóbal Baeza histórico: campeón de la Vuelta a San Juan 2026

SANTIAGO, CHILE-OCT 29: Ciclismo de ruta masculino en los juegos Panamericanos Santiago 2023 el 29 de Octubre 2023 en Santiago, Chile. / Men's road cycling at the Santiago 2023 Pan American Games on October 29, 2023 in Santiago, Chile. Foto de Javier - JAVIER SALVO/SANTIAGO 2023 via PHOTOSPORT

Santiago 2 Feb. (ATON) -

El oriundo de Temuco se convirtió en el primer nacional en ganar la tradicional carrera desde Víctor Caro en 1983, por lo que puso fin a una sequía de más de cuatro décadas para el ciclismo criollo en tierras trasandinas.

Tremendas noticias desde Argentina para el deporte chileno. Es que el ciclista nacional Cristóbal Baeza se coronó campeón de la Vuelta a San Juan 2026, una de las carreras más tradicionales del calendario sudamericano.

El pedalero oriundo de Temuco consiguió el título gracias a su gran regularidad en las nueve etapas de competencia y superó por apenas 22 segundos a su compatriota Cristóbal Ramírez.

Con esto, Baeza hizo historia, debido a que se convirtió en el primer chileno en ganar la Vuelta a San Juan desde Víctor Caro en 1983, por lo que puso fin a una sequía de más de cuatro décadas para el ciclismo nacional en tierras trasandinas.

"Fue un día soñado, salió todo perfecto. Este triunfo es el resultado de mucho trabajo y del apoyo de todo el equipo", reconoció el flamante monarca.

Consignar que antes de dedicarse de lleno al ciclismo, el nacional fue un destacado triatleta, deporte en el que alcanzó el octavo lugar en los Juegos Olímpicos Juveniles de Rosario 2018. Sin embargo, en agosto del año pasado decidió dejar el triatlón para enfocarse por completo en el ciclismo de ruta.