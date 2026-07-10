Chileno Juan Lara estará en el VAR para el Argentina-Suiza por el Mundial 2026

Futbol, O’Higgins vs Audax Italiano Fecha 8, Liga de primera 2026 El arbitro Juan Lara es fotografiado durante el partido de la liga de primera entre O’Higgins contra Audax Italiano disputado en el Estadio Codelco El Teniente de Rancagua, - JORGE LOYOLA/PHOTOSPORT

Santiago 10 Jul. (ATON) -

En el duelo de este sábado por los cuartos de final, el juez chileno sumará su undécimo partido en el chequeo de video durante la cita planetaria que se disputa en Norteamérica.

El Mundial 2026 ya entró en su recto final y Chile volverá a tener presencia por medio del arbitraje en los cuartos de final de la cita planetaria.

Es que como viene siendo la tónica, Juan Lara nuevamente fue confirmado para estar en el VAR, esta vez en el crucial duelo del sábado entre Argentina y Suiza, que será su 11° partido.

El juez nacional, de 37 años, ya estuvo en el chequeo de video en el partido inaugural donde México derrotó a Sudáfrica, mientras que también tuvo presencia en otros siete cotejos de la fase grupal y dieciseisavos de final.

En tanto, en octavos de final estuvo en el sistema de videoarbitraje para las victorias de Francia ante Paraguay y de Inglaterra contra México.

Con todas estas designaciones, Juan Lara ha sumado ganacias cercanas a los 60 mil dólares.