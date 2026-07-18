Los chilenos fueron protagonistas en amistoso de Independiente

Futbol, Independiente vs Universidad de Chile. Octavos de final, Copa Sudamericana 2025. El jugador de Universidad de Chile Matias Zaldivia es fotografiado durante el partido de vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana contra Independiente - JAVIER VERGARA/PHOTOSPORT

Santiago 18 Jul. (ATON) -

Al equipo de Avellaneda se lo vincula además con un defensa de la U

Independiente de Avellaneda con Luciano Cabral, Maximiliano Gutiérrez y Lautaro Millán como protagonistas tuvo un nuevo apretón en el marco de su pretemporada.

El equipo que adiestra el técnico Gustavo Quinteros se midió como local con Gimnasia y Esgrima de La Plata, donde alineó a dos equipos.

En el primer choque en el estadio Libertadores de América, jugado en dos tiempos de 40', el exjugador de Huachipato fue de la partida y no salió del terreno en la paridad a cero.

La segunda confrontación tuvo a Cabral como titular, con la variante de que ahora fueron 90' en total. Allí el talentoso volante jugó hasta los 70'. En este lance, que también terminó igualado en blanco, vio acción desde el inicio del segundo tiempo el seleccionado chileno Lautaro Millán.

En otro ámbito, surgió el rumor de que el Rojo de Avellaneda pretendía llevarse al defensa de la Universidad de Chile Franco Calderón, e incluso ya había conversaciones al respecto. Sin embargo, el sitio Emisora Billanguera, especializado en informaciones de los Azules, contactó al entorno del zaguero y desmintieron la situación, aclarando que el jugador, que tiene contrato hasta el 2027, no ha tenido conversaciones con el Rey de Copas y que estos trascendidos se originaron en la poca continuidad que ha tenido en la titularidad del equipo que adiestra Fernando Gago.