"Chupete" Suazo criticó arbitraje tras caída ante Cobreloa: "Necesitan carácter"

Futbol, Santiago Wanderers vs San Luis Fecha 7, Liga de Ascenso 2026 El entrenador de San Luis, Humberto Suazo, es fotografiado durante un partido de la Liga de Ascenso contra Santiago Wanderers disputado en el estadio Elias Figueroa Brander de - MANUEL LEMA/PHOTOSPORT

Santiago 27 Abr. (ATON) -

El técnico de San Luis de Quillota aseguró que los loínos fueron superiores en Calama, en el duelo por el torneo de la Primera B, aunque reclamó por el arbitraje.

San Luis de Quillota no pudo ante Cobreloa en el Zorros del Desierto de Calama y cayó por 3-1 por el torneo de la Primera B.

Tras el cotejo, el técnico del cuadro "canario", Humberto Suazo, lamentó la caída frente a los loínos y expresó en TNT Sports: "Muy triste por la derrota. Lo había conversado con el grupo: era importante dar un paso hacia adelante con este tipo de rivales que van a estar en la parte alta. No estuvimos a la altura: perdimos muchos duelos, tuvimos varios errores en los goles. Pero esto sigue. Queda amargura, veníamos de un triunfo y enfrentamos a un gran rival. Nos sobrepasó y pudo ganarnos".

Pero, además, "Chupete" se quejó indirectamente del árbitro Francisco Soriano: "Siempre digo: necesitan carácter para arbitrar. Con todo el respeto que se debe, siempre se los he dicho. Más allá no voy a hablar. En las imágenes está todo, pero hay que enfocarse en nuestro equipo. No estuvimos a la altura de este partido".

"Veníamos con otra disposición. A intentar ganar, no se pudo. Llevamos nueve fechas, hay que trabajar mucho. Es una derrota dolorosa, pero siempre confío en el proceso. Por momentos hemos jugado partidos muy buenos. No estuvimos a la altura del rival y nos vamos tristes y dolidos. En esta división son todos los equipos muy duros", agregó.

Por último, Suazo sostuvo: "Hay que trabajar, mover piezas y ojalá seguir la senda del triunfo de local".