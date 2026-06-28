"Chupete" Suazo valoró la implementación del VAR en la Liga de Ascenso

Futbol, Universidad Catolica vs San Luis Fecha 4, Copa Chile 2026. ElÊentrenadorÊde San Luis Humberto Suazo es fotografiado durante el partido de Copa Chile contra Universidad Catolica realizado en el estadio Claro Arena de Santiago, - FELIPE ZANCA/PHOTOSPORT

Santiago 28 Jun. (ATON) -

El entrenador de San Luis de Quillota expresó su felicidad por la llegada de la tecnología al torneo ya que según él "fuimos perjudicados en varios partidos".

Humberto Suazo, director técnico de San Luis, no ocultó su alegría por el anuncio que realizó el presidente de la ANFP, Pablo Milad, quien confirmó la implementación del VAR en la Liga de Ascenso a contar del segundo semestre.

"Es bueno, creo que fuimos perjudicados en varios partidos. Ojalá se pueda implementar para el bien de todos", afirmó el histórico delantero nacional, después de la derrota de su equipo ante Universidad Católica por Copa Chile.

Las palabras de "Chupete" se dan luego de largos meses reclamando por la ausencia de la tecnología en el torneo, donde varios elencos se vieron perjudicados con penales dudosos, goles en offside o incluso manos no cobradas.

Respecto al choque con el cuadro precordillerano, el DT de los quillotanos sostuvo que "en ningún momento nos echamos atrás, sabiendo que también Católica es un equipo grande, que está jugando muy bien".

"Pero a los jugadores siempre les digo que no tenemos que ser temerosos, tenemos que jugar. En cada partido que nos ha tocado disputar hemos hecho goles", añadió el otrora seleccionado criollo.

Con respecto a la alta presencia de hinchas canarios en el Claro Arena, Suazo aseguró que "siempre sentí un compromiso. La verdad, estoy muy contento con el apoyo día a día. Ya llevo cuatro años viviendo en la ciudad y eso es reflejo de los jugadores. Que venga la gente, se veía súper linda nuestra hinchada. Así que agradecer siempre el apoyo".