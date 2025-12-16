Círculo de Periodistas Deportivos ya eligió a los mejores deportistas de 2025

Santiago 23 de diciembre 2024. El Círculo de Periodistas Deportivos de Chile entrega los premios al Mejor de los Mejores McDonald’s del deporte convencional y paralímpico, realizado en el Teatro Municipal de Las Condes. Javier - JAVIER SALVO/PHOTOSPORT
Santiago 16 Dic. (ATON) -
El gremio realizó la votación sobre los deportistas chilenos ganadores en sus respectivas disciplinas. La tradicional ceremonia donde se conocerá al Mejor de los Mejores se desarrollará el lunes 29 de diciembre en el Teatro Municipal de Las Condes.
Ya están listos los deportistas chilenos ganadores en sus respectivas disciplinas. Este martes el Círculo de Periodistas Deportivos dio a conocer la lista de los elegidos como los mejores de sus modalidades.
Con esto, ahora falta por saber quién se quedará con el premio al "Mejor de los Mejores" que entrega el gremio desde el año 1951.
Esto se resolverá este miércoles 17 de diciembre, cuando las autoridades del Comité Olímpico de Chile, Comité Paralímpico de Chile, el Instituto Nacional del Deporte, el Ministerio del Deporte y el Círculo de Periodistas Deportivos escojan a los ganadores tanto en deporte convencional como paralímpico.
Los nombres se darán a conocer el lunes 29 de diciembre, cuando se realice la ceremonia en el Teatro Municipal de Las Condes.
Este es el listado de ganadores a los Mejores Deportistas del 2025, según el Círculo de Periodistas Deportivos de Chile
DEPORTES CONVENCIONALES
Ajedrez: Cristóbal Henríquez.Atletismo femenino: Martina WeilAtletismo masculino: Claudio RomeroAutomovilismo: Nicolás AmbiadoBalonmano: Erwin FeuchtmannBásquetbol: Sebastián HerreraBochas: Franco Barbano y Sabrina PolitoBoxeo amateur: Denisse BravoBoxeo profesional femenino: Daniela AsenjoBoxeo profesional masculino: Joseph CherkashynCanotaje: María José MailliardCiclismo femenino: Catalina SotoCiclismo masculino: Jacob DecarCiclismo BMX femenino: Macarena PérezCiclismo BMX masculino: José CedanoCiclismo MTB femenino: Catalina VidaurreCiclismo MTB masculino: Martín VidaurreEsgrima: Vicente OtayzaEcuestre: Trinidad SoffiaEsquí: Henrik Von AppenEsquí Náutico: Matías GonzálezFútbol amateur: Julio BórquezFútbol femenino: Mary ValenciaFutbol masculino: Erick PulgarGimnasia: Luciano LetelierGolf: Joaquín NiemannHalterofilia: Arley MéndezHípica: Héctor BerríosHockey césped femenino: Manuela UrrozHockey césped masculino: Juan Ignacio AmorosoHockey patín: Joaquín PinaresJudo: Mary Dee VargasKarate femenino: Valentina ToroKarate masculino: Tomás FreireLucha: Virginia JiménezMotociclismo: José Ignacio CornejoNatación: Kristel KöbrichNavegación a vela: Felipe RoblesPatín carrera: Raúl PedrazaPelota vasca: Javier VillalónPentatlón moderno: Vicente ValderramaPolo: Felipe VercellinoRemo: Antonia Abraham y Melita AbrahamRodeo: Gustavo Valdebenito y Felipe GarcésRugby: Nicolás SaabSquash: Giselle Delgado y Anita PintoSurf: Noel de la TorreTaekwondo: Joaquín ChurchillTenis femenino: Antonia VergaraTenis masculino: Alejandro TabiloTenis de mesa: Nicolás BurgosTiro al vuelo: Héctor FloresTiro con arco: Andrés GallardoTriatlón: Diego MoyaVóleibol: Vicente ParraguirreVóleibol playa: Esteban Grimalt y Marco Grimalt
DEPORTES PARALÍMPICOS
Atletismo paralímpico: Amanda CernaBádminton: Jaime AránguizBásquetbol en silla de ruedas: Ángel HernándezBoccia: Alfonsina UrrejolaCanotaje paralímpico: Katherinne WollermannCiclismo: Hernán MoyaEsquí: Nicolás BisquerttFútbol adaptado: Víctor Hugo SilvaFútbol PC: Selección Fútbol PCNatación: Alberto AbarzaPara Judo: Dana MoralesPowerlifting: Juan Carlos GarridoSurf: Nicolás MedinaTenis paralímpico: Francisco CayulefTenis de mesa: Ignacio TorresTiro con arco: Bastián ReyesTiro al vuelo: Rodrigo Encina