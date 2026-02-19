El Claro Arena se quedó con premio internacional al Edificio del Año 2026

Futbol, Ceremonia Protocolar de inauguracion del Claro Arena. El presidente de Cruzados, Juan Tagle, y el gerente general de Claro Chile, Alfredo Parot, encabezan la Ceremonia Protocolar de inauguracion del Claro Arena, el nuevo estadio de Universidad - JONNATHAN OYARZUN/PHOTOSPORT

Santiago 19 Feb. (ATON) -

El renovado estadio de Universidad Católica fue el ganador en la votación de la prestigiosa revista ArchDaily y superó a proyectos de Emiratos Árabes Unidos, Colombia, Canadá y Argentina.

Celebran en Universidad Católica. Es que el Claro Arena finalmente se quedó con el galardón mundial Edificio del Año 2026 en la categoría de Arquitectura Deportiva de la revista especializada ArchDaily.

Tras una votación pública que cerró el miércoles, el moderno estadio del cuadro cruzado, ubicado en la comuna de Las Condes, destacó entre más de 3.000 proyectos globales que participaron en la instancia inicial.

En la última etapa, el recinto de la UC superó a competidores de alto nivel como el centro Saddling Boxes & Private Deck de Emiratos Árabes Unidos, el Centro de Deportes Náuticos Salinas del Rey en Colombia, la Plaza Barrio Olímpico de Buenos Aires y el Centro de Recreación Rosemary Brown de Canadá.

El proyecto resaltó por su integración con el entorno cordillerano de Santiago y la utilización de tecnología de vanguardia.

Consignar que la construcción del coliseo tuvo la participación de la empresa ChileSeating para la manufacturación de sus localidades, con una infraestructura de estándar FIFA que renovó por completo el antiguo San Carlos de Apoquindo.