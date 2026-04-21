Clásico universitario resalta en la programación de la 11° fecha del Campeonato

Chile.- La programación de la novena fecha del Campeonato Nacional 2026 - ANDRES PINA/PHOTOSPORT

Santiago 21 Abr. (ATON) -

Entre este jueves 23 y el domingo 26 de abril continuará la acción por el certamen de Primera División del fútbol chileno.

La acción por el Campeonato Nacional 2026 no se detiene y este fin de semana continuará con el desarrollo de la 11° fecha, donde resalta el clásico universitario entre Universidad de Chile y Católica.

Todo arrancará este jueves 23 de abril, con el duelo entre Palestino y Deportes Concepción, programado a las 20:00 horas en el estadio Municipal de la Cisterna.

En tanto, el viernes se disputarán dos compromisos, mientras que el sábado se jugará el cotejo más atractivo de la fecha, con el derbi estudiantil entre azules y cruzados, a las 18:00 horas en el Estadio Nacional.

Por su lado, Colo Colo visitará el domingo a Universidad de Concepción a las 15:00 horas en el estadio Ester Roa Rebolledo.

Esta es la programación completa de la 11° fecha del Campeonato Nacional:

JUEVES 23 DE ABRIL

20:00 horas, Palestino vs. Deportes Concepción, estadio Municipal de La Cisterna.

VIERNES 24 DE ABRIL

18:00 horas, Unión La Calera vs. Coquimbo Unido, estadio Nicolás Chahuán.20:30 horas, Audax Italiano vs. Deportes Limache, estadio Bicentenario de La Florida.

SÁBADO 25 DE ABRIL

15:00 horas, Ñublense vs. O'Higgins, estadio Nelson Oyarzún.18:00 horas, Universidad de Chile vs. Universidad Católica, Estadio Nacional.

DOMINGO 26 DE ABRIL

12:30 horas, Deportes La Serena vs. Huachipato, estadio La Portada.15:00 horas, Universidad de Concepción vs. Colo Colo, estadio Ester Roa.17:30 horas, Everton vs. Cobresal, estadio Sausalito.